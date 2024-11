Nel corso della notte appena trascorsa, ignoti hanno forzato il portone della sede del Cosenza Calcio i cui locali sono situati all'interno dello stadio San Vito Marulla. Lo ha comunicato la stessa società sportiva,in una nota diffusa alla stampa. Nella mattinata di oggi, 24 giugno, il personale amministrativo del club ha notato i segni dell'effrazione della serratura ed ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Apparentemente non è stato portato via nulla. Il Cosenza ha preannunciato denuncia alle autorità competenti.