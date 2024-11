Il maltempo che si è abbattuto sulla Calabria ha fatto registrare danni e disagi soprattutto nel comprensorio del Reggino. Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza, anche nella frazione Salice, periferia Nord di Reggio Calabria, dove una frana ha destato particolare preoccupazione tra i residenti. Al lavoro i mezzi del Comune per ripristinare le normali condizioni di viabilità a seguito dell’evento franoso verificatosi nella notte. La frana, originatasi dal distacco di un costone su un terreno privato, ha riversato lungo la via Cimitero, tra Salice ed Arghillà, un ingente quantitativo di terra, pietre e detriti. L’intervento anche per venire incontro alle abitazioni rimaste isolate.

Le reazioni dei residenti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5gNGJCs0PS0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>