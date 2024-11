Percorso ad ostacoli nel collegamento tra Cosenza e Paola

Odissea senza fine per i viaggiatori costretti a spostarsi tra Paola, centro nevralgico del Tirreno cosentino, e Cosenza. In condizioni di normalità sarebbero sufficienti venti minuti con il treno e poco meno di mezz'ora con l'auto. Ma dal 6 dicembre scorso la tratta ferroviaria è chiusa per il sequestro giudiziario della galleria Santomarco mentre la statale 107 continua ad essere interessata da smottamenti franosi con gravi conseguenze sulla viabilità.

Semafori in sequenza rallentano i tempi di percorrenza

Nelle ultime ore alberi e terriccio hanno invaso la carreggiata in conseguenza delle forti piogge. Il terreno peraltro, è stato parecchio indebolito dagli incendi dell'estate scorsa. La frana ha costretto l'Anas a chiudere la strada. Adesso la 107 tra San Fili e Paola è nuovamente percorribile con senso unico alternato regolato da un impianto semaforico che si aggiunge a quello già installato per un altro crollo nei pressi dello svincolo per il passo della Crocetta. Nei giorni feriali inoltre vi sono altri due semafori per lavori in corso. Insomma, una vera corsa ad ostacoli.

Salvatore Bruno