Mentre è in corso in Comune una riunione dei tecnici della Protezione Civile con i membri del Coc, sono iniziati sul luogo delle frana di Amantea i rilievi con i droni. Continua il lavoro dei rocciatori che stanno facendo crollare pietre instabili di dimensioni ridotte. Consegnata la relazione definitiva, quella che sarà la base per la messa in sicurezza della rupe e conterrà una mappa delle rocce instabili da polverizzare prima dei lavori.

