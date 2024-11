Una frana ha invaso una strada a Catanzaro. Detriti e materiale fangoso si sono riversati lungo via Argento, nei pressi del Tribunale. Sul posto vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza l'area e verificare la presenza di eventuali feriti. Ad aver ceduto, la rete di contenimento. Domani la Provincia dovrà effettuare verifiche. Presente anche la polizia municipale che ha transennato l'arteria di collegamento, la sp 19.