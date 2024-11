VIDEO | Sul posto per ripristinare la viabilità il personale dell'Anas e i vigili del fuoco. Disagi per gli automobilisti costretti a percorsi alternativi

Strade letteralmente in tilt e grossi disagi per gli automobilisti. Sono rilevanti i problemi causati dalle forte piogge che da giorni, ormai, stanno incessantemente cadendo sul terriotrio calabrese.

Sull’A2, l'"Autostrada del Mediterraneo" il personale dell'Anas è stato costreto a chiudere l’ingresso e l'uscita dello svincolo di Falerna in direzione nord (km 305,300) in provincia di Catanzaro, a causa dell’allagamento delle carreggiate, rese tra l'altro imprcorribili per la presenza di detriti.

Stesso discorso per la statale 18 "Tirrena Inferiore", chiusa all'altezza del km 421,300 a Pizzo in provincia di Vibo Valentia. Il traffico è stato deviato lungo l’A2 dallo svincolo di Pizzo (SS 18 km 422,900) allo svincolo di Lamezia Terme (SS 15 km 375,800).

Intanto prosegue il lavoro degli operai della società autostrade, delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco, intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile e in piena sicurezza. Resta comunque valido l'invito a mantenere la massima prudenza alla guida. Chiunque avesse necessità di mettersi in viaggio in queste ore potrà comunque consultare il servizio clienti "Pronto Anas" raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.