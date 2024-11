Uomini e mezzi al lavoro per liberare l'asfalto e mettere in sicurezza il costone interessato dallo smottamento

A causa di uno smottamento franoso, l'Anas ha disposto la chiusura al transito veicolare della Statale 107 tra gli svincoli di Paola e San Fili. Sul posto per regolare il traffico si sono portati anche gli agenti della polizia stradale. Secondo quanto si è appreso, l'interruzione della circolazione si è resa necessaria per liberare il manto stradale e mettere in sicurezza il costone che ha ceduto dopo il maltempo degli ultimi giorni.



La strada dovrebbe riaprire alle ore 8,00 del mattino di domani 11 gennaio. Già nello scorso mese di febbraio l'importante arteria di collegamento tra Cosenza ed i comuni della costa tirrenica era stata interessata da un problema analogo, con gravissime ripercussioni per l'utenza, anche in virtù della contemporanea chiusura della ferrovia determinata dall'incidente ferroviario verificatosi nel dicembre 2017 all'interno della galleria Santomarco. (Foto di repertorio)