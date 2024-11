Il provvedimento si è reso necessario a causa delle forti piogge in corso. Sul posto il personale dell’Anas

Chiusa la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” in entrambe le direzioni, tra Scilla e Bagnara Calabra, nell’area metropolitana di Reggio Calabria. Il provvedimento si è reso necessario a causa di una frana che ha invaso la carreggiata a seguito delle forti piogge in corso. Le deviazioni sono segnalate in loco.

Sul posto è presente il personale Anas per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.