«Grazie all'onorevole Francesco Cannizzaro per aver donato a tutti i volontari CRI facente parte il Comitato di Vallata del Gallico le mascherine, lavabili e realizzate con materiale di alta qualità». È il grazie della Croce Rossa Italiana - Comitato di Vallata del Gallico al deputato per la donazione di mascherine.

«Le mascherine di colore rosso - si legge in una nota - simbolo di energia vitale, rosso come la passione che caratterizza l’azione del nostro emblema, rosso come le divise che ogni giorno i nostri volontari indossano per scendere in campo a combattere questa battaglia a fianco dei più soli.

Un gesto solidale di grande apprezzamento che consente ai nostri “guerrieri ” di continuare ad operare in sicurezza per garantire un operato silente e concreto in una battaglia che non conosce limiti.

Ogni contributo fatto con entusiasmo contraddistingue il valore umano di ciascuno , rendendolo ancora più evidente agli occhi di tutti coloro che ne traggono beneficio in un momento di difficoltà».

«Infatti - si legge ancora - l'onorevole Cannizzaro, rappresenta un punto di riferimento per l’intera Calabria, sempre sensibile all’esigenze della nostra regione e nonostante l’incarico assunto, non ha mai interrotto il cordone ombelicale che lo lega ai bisogni delle comunità reggina.





Il Covid-19 è una tragedia che ha coinvolto il mondo intero, mettendo in ginocchio la salute e l’armonia di ogni essere umano, ma è stata anche l’ occasione per tante persone di fare del bene al prossimo, senza distinzione e senza riserve, una sensibilità che riscalda il cuore di ognuno.

È commovente sapere che tanta gente abbia deciso di aiutare concretamente la Croce Rossa di Vallata del Gallico, ancor di più sapere di essere sostenuti con amore e affetto nella nostra corsa verso la vittoria rimanendo neutrali a classi ed opinioni politiche, scegliendo un’Associazione che sposa il principio di neutralità».

È doveroso ringraziare l’Onorevole Francesco Cannizzaro, per la donazione e l’attenzione nei confronti della mission CRI ed all’incolumità di tutti volontari.