Venerdì prossimo trascorrerà l'intera giornata in Clabria il capo della Polizia Franco Gabrielli. Due le tappe presviste. Alle 18.30 sarà al teatro Cilea di Reggio Calabria per partecipare alla cerimonia di consegna del premio intitolato alla memoria del prefetto Luigi De Sena, venuto a mancare nel 2015.

Per le 21.30, Gabrielli, raggiungerà Nicotera, nel Vibonese, dove, in piazza Roberto il Guiscardo, parteciperà ad un incontro-dibattito sulla 'ndrangheta e sulla legalità organizzato da Antonio Miceli, fondatore del gruppo "Dopo le 22.00". Gabrielli risponderà a domande che gli verranno poste dai giornalisti Alberto Romagnoli, corrispondente Rai a Bruxelles, e Carlo Macrì, corrispondente per la Calabria del Corriere della Sera, sulle dinamiche della 'ndrangheta in Calabria, sulle loro proiezioni italiane ed estere e sulle iniziative di contrasto.