Venti persone sono rimaste isolate a causa di una frana che si è verificata a Filadelfia, nel vibonese. Lo smottamento, provocato da un violento temporale, si è verificato lungo la Statale 19 che dalla stazione ferroviaria di Francavilla Angitola conduce al comune di Filadelfia. Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei volontari, nonché il personale dell’Anas sono all’opera per aprire un varco e raggiungere la famiglia che, fortunatamente, non è in pericolo. Altre piccole frane si segnalano nelle zone montane ma senza particolari disagi.