Sale a 13 il numero delle persone contagiate dal Covid nel comune di Frascineto. Gli ultimi casi rilevati e comunicati dal sindaco Angelo Catapano alla cittadinanza sono sette persone tutte strettamente legate tra di loro perché contatti familiari di una persona positiva proveniente da un centro di riabilitazione della provincia.



Tutte le persone sono in quarantena ed hanno eseguito i tamponi di propria volontà, in un centro privato autorizzato, e lo hanno comunicato tempestivamente al sindaco, per permettere di limitare il più possibile la diffusione del contagio, «dimostrando un forte senso civico» ha scritto il primo cittadino del comune arbereshe. È già in corso il tracciamento dei contatti stretti.



Tenuto conto della situazione epidemiologica relativa ai casi acclarati nel territorio comunale da «attenzionare in via precauzionale onde evitare il diffondersi ad altri cittadini» e considerato che «tale situazione genera notevoli difficoltà per l'espletamento delle normali attività didattiche e amministrative» il sindaco ha firmato l'ordinanza numero 79 con la quale - a «tutela della salute dei nostri concittadini, soprattutto dei bambini e degli anziani, che è per noi prioritaria» - ha disposto la «sospensione dello svolgimento delle attività didattiche per le scuole dell'infanzia, statale e paritaria, la scuola primaria e le classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado, da lunedì 9 novembre a sabato 14 novembre incluso».



Una disposizione necessaria anche alla luce delle molte ordinanze di quarantena emesse nei comuni di Firmo e Lungro e legate alla scuola (Polo Lungro) di cui fa parte il plesso di Frascineto. Le attività didattoche riprenderanno regolarmente lunedì 16 novembre, previa sanificazione dei plessi scolastici.