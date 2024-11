Ci sono due indagati, padre e figlio allevatori di bestiame, nell’inchiesta per la scomparsa e il sospetto omicidio di Davide e Massimiliano Mirabello. Joselito e Michael Marras, la cui proprietà sorge nei pressi del terreno che circonda la casa abitata dai fratelli originari di San Gregorio D’Ippona, erano da tempo in rotta con gli scomparsi, e da qui gli investigatori sono partiti fino ad arrivare al sequestro della loro auto.





I carabinieri del Ris stanno analizzando il mezzo per capire se vi siano tracce – in particolare sangue - che combacino con quelle trovate nel luogo della scomparsa, 10 giorni fa. I corpi dei due fratelli non si trovano, ma l’iscrizione nel registro degli indagati degli antagonisti di sempre sembra confermare la dinamica di quello che gli specialisti chiamano “delitto chiuso”.





Ipotesi di reato che hanno un unico possibile teatro e un unico terribile movente: la campagna sarda e quell’orto annesso al casolare dove abitavano i Mirabello, origine di scontri che avevano portato a diverse denunce.