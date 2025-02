L’episodio denunciato anche da Mediaset sul posto per la trasmissione Pomeriggio Cinque. L’inviato si è rivolto ai carabinieri

«Questo pomeriggio, alle 13.44 a Paola, in provincia di Cosenza, sono stati sparati tre colpi di fucile a pallini che hanno sfiorato la troupe del programma di Rai 1 Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele su Rai1, impegnata sul caso dei fratellini maltrattati». Lo fa sapere la Rai. «Ignoti gli autori degli spari verso l'inviato e gli operatori della trasmissione, rimasti fortunatamente illesi, mentre cercavano di mettersi in contatto con il padre biologico dei bimbi, presunte vittime di maltrattamenti, per conoscere la sua versione dei fatto», spiega la nota di Viale Mazzini.

Episodio denunciato anche da Mediaset e dall’inviato del programma Mediaset, condotto da Myrta Merlino, Pomeriggio Cinque, Vincenzo Rubano a Paola per seguire il caso dei due fratellini. Mentre si allontanava con la sua troupe dall’abitazione del padre biologico dei piccoli, che aveva rifiutato l’intervista, ha udito dei colpi (forse ad aria compressa) che, secondo una nota diffusa da Mediaset, sembra provenissero dalla finestra della casa del genitore. I rumori hanno spaventato l’inviato che si è rivolto ai carabinieri.