Il piccolo Francesco, il nome è di fantasia, il minore dei due fratellini di Paola ricoverati all’ospedale di Cosenza per presunti maltrattamenti è stato operato questa mattina per la riduzione della frattura scomposta del braccio, diagnosticata al momento del suo ricovero insieme ad altri traumi e lesioni.

L’intervento chirurgico è stato eseguito dagli ortopedici Giuseppe Vena e Antonio Crescimbene ed è perfettamente riuscito.

Il bimbo di due anni ora è tornato in reparto di chirurgia pediatrica, nella stanza che condivide con il fratello maggiore.

All’intervento ha assistito anche il dottor Fawzi Shweiki, nominato in via transitoria tutore dei piccoli.

Intanto è scattata la gara di solidarietà per la raccolta di pigiamini, vestititi, giocattoli da regalare ai due fratellini lanciata da Oncomed. Il via vai nella sede dell’associazione in via Molinelle a Cosenza, già da questa mattina è continuo. La raccolta andrà avanti anche nella prossima settimana. L’associazione resterà aperta sia al mattino che nel pomeriggio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30.