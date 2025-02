VIDEO | La madre e la nonna dei bimbi ricoverati in chirurgia pediatrica all’Annunziata sono comparse davanti al gip dei tribunali del capoluogo bruzio e della cittadina tirrenica: il verdetto in giornata

Si sono svolte le due udienze di convalida del decreto di allontanamento, rispettivamente dai figli e dai nipoti, notificato nei giorni scorsi alla madre ed alla nonna dei due fratellini di Paola, ricoverati all’ospedale di Cosenza con vari traumi e fratture. Entrambe le donne sono indagate per i reati di maltrattamenti e lesioni e sono difese dall’avvocato Francesca Cribari. Una terza persona è indagata per i medesimi reati, si tratta dell’attuale compagno della madre. Nei suoi confronti non è stata emessa alcuna misura restrittiva.

La prima udienza, quella relativa alla posizione della nonna dei due piccoli, si è svolta davanti al Gip di Paola. La seconda davanti al Gip di Cosenza. Le due posizioni sono valutate in sedi giudiziarie differenti poiché il decreto in oggetto è stato notificato alla nonna in territorio del comune di Paola, mentre alla madre è stato notificato a Cosenza mentre si trovava nella chirurgia pediatrica dell’Annunziata con il più grande dei due figli ricoverati. La decisione del Giudice per le indagini preliminari è attesa in giornata.