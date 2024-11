Il via alle 06.24. Si tratta del Frecciarossa 1000, dotato di 16 potenti motori distribuiti strategicamente su tutte le carrozze. Può raggiungere una velocità massima di 400 km/h. Questa caratteristica non solo offre un'esperienza di viaggio rapida ma permette anche al treno di sfruttare in modo ottimale l'aderenza ai binari, garantendo un viaggio fluido e sicuro.

La notizia dell'inclusione di questo nuovo itinerario nel servizio ferroviario nazionale smentisce le voci di una possibile soppressione che sono circolate nelle ultime ore. Il Frecciarossa Sibari-Bolzano è destinato a diventare la scelta preferita per coloro che cercano un modo veloce, sicuro ed ecologico per collegare la Sibaritide con il centronord.