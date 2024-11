Temperature in picchiata nelle zone interne come sulla costa. Mezzi spargisale in azione sulla Statale 18 tra Palmi e Gioia Tauro. Situazione monitorata dalla Protezione civile

Il termometro ha segnato due gradi per quasi tutta la giornata e per la notte le temperature toccheranno lo zero. Anche la Piana di Gioia Tauro è stretta nella morsa del gelo che ha investito da ieri la nostra regione. Gelo che ha colpito sia centri dell'interno che quelli della costa. Le temperature sono già sotto zero invece nella zona Aspromontana.

Nel primo pomeriggio a Palmi si è assistito a un principio di nevicata. Solo un accenno, ma se le temperature come previsto dovessero scendere ulteriormente durante la notte, domattina la città di Cilea potrebbe risvegliarsi ammantata di bianco. Per chi è costretto a spostarsi è consigliata massima attenzione perché sulle strade potrebbe esserci ghiaccio. Sulla Ss18, infatti, nel tratto tra Palmi e Gioia Tauro l'Anas sono entrati in azione i mezzi spargisale e la situazione è tenuta sotto stretta osservazione della protezione civili.