Il locale era frequentato assiduamente da soggetti gravati da pregiudizi penali, soprattutto in materia di sostanze stupefacenti

Con provvedimento del questore di Catanzaro, e' stata disposta la chiusura temporanea, per quindici giorni, di un esercizio commerciale nel comune di Guardavalle, dove, a seguito di una attivita' di monitoraggio svolta dalla compagnia dei carabinieri di Soverato e dalla locale stazione di Guardavalle, si e' accertato che il locale era assiduamente frequentato da diversi soggetti tutti gravati da pregiudizi penali, soprattutto in materia di sostanze stupefacenti. Persone considerate pericolose per la sicurezza pubblica, alcune di esse sottoposte a misura di prevenzione e, comunque inserite in contesti criminali.