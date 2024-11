In circa quattrocento sono scesi questa mattina in piazza a Catanzaro aderendo alle giornate di sensibilizzazione per la tutela dell'ambiente. Ad organizzare il sit in che si è tenuto in piazza Matteotti a Catanzaro il collettivo studentesco Sagitta in collaborazione con il Friday for future Italia a cui hanno aderito diverse scuole superiori della città.

La giornata si è articolata con approfondimenti tematici tenuti dagli stessi studenti sugli argomenti dell'ecoansia, gli effetti dell'industrializzazione e l'ambientalismo. Si tratta della prima manifestazione organizzata quest'anno per consapevolizzare la cittadinanza sui rischi connessi ai cambiamenti climatici.