L'allarme è stato lanciato dai familiari di Carmine Morello, 49 anni, noto per il suo coinvolgimento in passate vicende penali nell'operazione antimafia "Stop", in cui è stato accusato di tentato omicidio nei confronti di Antonio Manzi, soprannominato "Tom Tom". Morello era stato poi assolto da tali accuse. I carabinieri sono attualmente alle prese con la misteriosa scomparsa di Morello, che sembra essere avvenuta da diversi giorni.

Secondo quanto riferito, Morello avrebbe lasciato il suo cellulare a casa prima di uscire su un motorino, e da quel momento le sue tracce sono scomparse nel nulla.

I familiari, preoccupati per la sua incolumità, hanno prontamente denunciato la scomparsa ai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire gli ultimi movimenti di Morello e determinare cosa possa essere accaduto. Le indagini sono ancora in corso, e le autorità stanno cercando di ottenere informazioni da testimoni e da fonti ben informate per gettare luce sulla vicenda.