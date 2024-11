Nella corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Soriano Calabro unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, nel corso di un predisposto servizio finalizzato a reprimere i reati in materia di possesso illecito di armi e munizioni, hanno effettuato alcune perquisizioni in varie abitazioni nel comune di Gerocarne.

In particolare, i militari hanno perquisito l’abitazione di Salvatore Emmanuele, 24enne, originario di Gerocarne e un’abitazione nella disponibilità dello stesso ragazzo e di Vincenzo Sabatino, 38enne, anch’egli originario del luogo. Durante la perquisizione i militari notavano la presenza di una piccola finestra, aperta, che portava sul tetto dell’abitazione. In ragione del fatto che erano presenti orme di scarpe sul muro, come a voler indicare che qualcuno si era precedentemente arrampicato da quella finestra per uscire sul tetto, i militari hanno deciso di perquisire anche quell’area.

Dapprima, i Carabinieri hanno rinvenuto, ben occultato, un giubbetto anti proiettile e a seguire, nei pressi di una canna fumaria, ben occultato all’interno della carta stagnola, è stato rinvenuto un fucile calibro 12, con matricola abrasa, perfettamente funzionante. Le ricerche, però, non si sono fermate: infatti, in un vano sottotetto, è stato rinvenuto uno zaino con una cartuccera e ben 20 munizioni calibro 12, perfettamente compatibili con il fucile prima rinvenuto. Durante la perquisizione sono stati anche rinvenuti 3 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 80 semini di canapa indica. Il tutto è stato sequestrato e i due sono stati arrestati in flagranza di reato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia.