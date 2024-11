Le armi individuate in due distinti servizi di controllo eseguiti ad Africo e Terranova Sappo Minulio. Denunciato un giovane 32enne

Ad Africo, frazione “Casalnuovo d’Africo”, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Compagnia di Melito di Porto Salvo, i Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori del Gruppo Operativo “Calabria”, congiuntamente quelli Stazione di Bova agli ordini del Maresciallo ordinario Ivana Mortelliti, hanno rinvenuto nascoste all’interno di un rudere, un fucile monocanna marca beretta cal.12 con matricola punzonata e oltre 200 cartucce.



Nella stessa giornata, a Terranova Sappo Minulio, i carabinieri della Stazione di Molochio hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, per il reato di detenzione abusiva di armi S. G., di anni 32, residente in Rosarno, già noto alle forze dell’ordine poiché trovato in possesso di un fucile, cal. 12 con matricola abrasa e 13 cartucce,illegalmente detenute.

Le armi e le munizioni sono state sequestrate ed il fucile verrà prontamente inviato presso i laboratori scientifici dell’Arma per gli accertamenti tecnico/balistici previsti.