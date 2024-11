Due cittadini extracomunitari, domiciliati nella tendopoli di San Ferdinando, erano a bordo di un'auto risultata rubata

A bordo di un'auto rubata tentano di sfuggire ad un controllo e finiscono contro una vettura in transito.

E’ successo nel Reggino questa mattina. Protagonisti due cittadini stranieri, B.Y, di 50 anni, gambiano, e N.J., di 26, del Camerun, domiciliati nella tendopoli di San Ferdinando sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentate lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

I due, a bordo dell'auto risultata rubata nei giorni scorsi, non si sono fermati all'alt intimato da una pattuglia del gruppo radiomobile impegnata in un posto di blocco in contrada “Focoli” di San Ferdinando.

In un primo tempo hanno anche tentato di speronare l'auto dei militari per poi proseguire a forte velocità nella speranza di riuscire a dileguarsi. Durante la fuga, però, sono andati a sbattere contro un'altra autovettura in transito e sono stati bloccati.