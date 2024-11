Per rendere omaggio a Serena Cosentino, morta col fidanzato nella tragedia del Mottarone, l'amministrazione comunale di Verbania ha deciso di illuminare ieri sera con i colori della bandiera italiana la sede del Cnr, dove la giovane dottoressa lavorava da pochi mesi. Oltre a Serena saranno ricordate anche le altre 13 vittime della tragedia di domenica.

«Serena - scrive l'amministrazione di Verbania - lavorava all'Istituto di Ricerca sulle Acque attraverso un progetto del promosso con Fondazione Comunitaria del VCO, Unione industriale, Acqua Novara VCO, Plastipak, Comune di Verbania. Per questo abbiamo deciso di illuminare la sede del CNR. Un piccolo gesto per unire la nostra comunità in un forte abbraccio rivolto ai famigliari delle vittime».

