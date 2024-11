“Fuori dal ghetto. Insieme per dare più dignità al lavoro agricolo”. Questo è il titolo della manifestazione regionale organizzata da Fai, Flai e Uila regionali che si svolgerà a Reggio Calabria il prossimo 26 febbraio.

La manifestazione organizzata per dire «basta alle vite tristemente spezzate come accaduto in quel villaggio infernale di San Ferdinando, in cui centinaia di altri migranti, per lo più lavoratori agricoli sfruttati e sottopagati senza una dignitosa dimora, sono costretti a vivere in condizioni disumane. Basta alle baraccopoli su tutto il territorio calabrese. E poi la risposta dello Stato a tragedie come quelle avvenute in questi mesi, non può consistere unicamente in uno sgombero ‘al buio’ di tutti i migranti presenti nella tendopoli di San Ferdinando».

Questo il motivo per cui le sigle sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila -Uil regionali, hanno condiviso l’idea di organizzare una manifestazione prevista per martedì 26 febbraio 2019, alle ore 11, presso Piazza Italia, nelle vicinanze della Prefettura a Reggio Calabria, per esprime vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime, evitare ulteriori tragedie e sostenere l’importanza del lavoro agricolo di qualità.

Un appuntamento sindacale, per rilanciare le proposte del sindacato unitario, chiedendo con forza interventi concreti e immediati alle istituzioni.