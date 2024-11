Il gruppo in uscita a Gambarie era impossibilitato a proseguire. Messi in salvo adulti e bambini

Ieri alle ore 13,00 circa alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria è giunta la richiesta di intervento per il recupero di 5 autovetture che erano rimaste intrappolate nella neve a Monte Nardello. Dalla Sala operativa è stata inviata sul posto la squadra del distaccamento dei vigili volontari di Gambarie e in contemporanea è stato predisposto l’invio del gatto delle nevi. Giunti sul posto i vigili volontari hanno svolto le prime operazioni per agevolare l’intervento dei colleghi che stavano giungendo con il gatto delle nevi.



Raggiunta Gambarie, per guadagnare tempo, il gatto delle nevi ha proseguito fuori strada verso Monte Nardello attraverso le piste da sci e i vari sentieri ben conosciuti dal personale del locale distaccamento. Giunti sul posto i vigili, con l’ausilio del gatto delle nevi, hanno provveduto ad abbassare il livello della neve nelle vicinanze dei fuori strada e a trainarli verso zone sicure dalle quali, in modo autonomo, hanno potuto fare rientro verso Gambarie. L’intervento si è concluso alle ore 22,30 circa. Sui cinque fuoristrada erano presenti adulti e bambini che grazie all’intervento dei soccorritori hanno potuto lasciare incolumi il posto.