La direzione generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, in seguito del provvedimento di sospensione adottato nei confronti del personale in servizio presso il servizio di assistenza domiciliare integrata (Adi), comunica di avere attivato le procedure per la sostituzione del personale coinvolto, in attesa dei provvedimenti della competente autorita' giudiziaria. Nei giorni scorso la Guardia di Finanza ha eseguito un blitz all'Asp e in un comune del Cosentino per contrastare il fenomeno dell'assenteismo. (Agi)