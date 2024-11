Il procuratore ha commentato l'operazione antiassenteismo che ha portato all'emissione di 14 provvedimenti cautelari e 4 sospensioni a carico di medici e dipendenti dell'Azienda sanitaria di Cosenza in servizio a Rogliano

L'operazione è stata denominata in codice “All walking”. Delle 4 persone sospese, due sono dirigenti medici, uno è un infermiere capo e un altro è un assistente sociale. Ma altri dirigenti medici e anche degli infermieri sono coinvolti nella truffa. In tutti ci sono 48 denunciati.

«Questa e' una delle indagini che stiamo facendo sull'assenteismo presso la pubblica amministrazione, ma ce ne saranno altre» ha detto il procuratore di Cosenza, Mario Spagnuolo, secondo il quale dirigenti e dipendenti dell'Asp di Rogliano (CS) indagati «pensavano ai fatti personali più che alla funzionalità della struttura sanitaria. Io penso che ognuno di noi può rivendicare i propri diritti solo dopo aver adempiuto fino in fondo ai doveri che gli spettano - ha detto il procuratore - e lasciamo adesso ai vertici Asp le conseguenze del nostro lavoro e sarà la comunità a fare le sue valutazioni morali. Quando si parla di mancanza d organico e poi si riscontrano casi come questi, in cui i dipendenti non lavorano, cosa dovremmo dire? Lascio a voi i commenti morali».

Francesco Pirillo