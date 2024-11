Lo scontro è avvenuto tra un camion e un furgone che ha avuto la peggio. Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri

Giornata con un bilancio drammatico per la statale 106. Dopo l'incidente stradale avvenuto intorno alle 4 di questa notte all'altezza di Copanello, l'arteria viaria è divenuta nuovamente teatro di un sinistro. Questa volta l'incidente è occorso al bivio di Montepaone e Montauro dove un furgone dopo un violento scontro contro un camion ha preso fuoco. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del fuoco per sedare il rogo e mettere in sicurezza l'arteria stradale. Secondo quanto è stato possibile apprendere l'autista del furgone avrebbe riportato ustioni sul corpo ed è stato trasportato all'ospedale di Catanzaro per essere soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi. Il traffico al momento risulta bloccato in entrambi i sensi di marcia.

La ricostruzione

Secondo una prima sommaria ricostruzione, i due veicoli provenivano da opposte direzioni quando per cause ancora in corso d’accertamento il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo del camion impattando lateralmente il furgoncino che ha però preso fuoco subito dopo l’impatto. Il conducente del camion, G.C. di 50 anni, ha riportato solo lievi ferite e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Ad avere la peggio C. M. di 27 anni originario di Simeri, conducente del furgone, che ha riportato ustioni sul corpo ed è stato trasferito all’ospedale di Catanzaro. Ancora poco chiare le cause che hanno originato le fiamme, è possibile che il furgoncino di proprietà di una ditta idraulica stesse trasportando bombole o liquidi infiammabili.

Luana Costa