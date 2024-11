L’ennesimo caso di maltrattamenti è avvenuto a Lamezia Terme dove un uomo, spinto da una forte gelosia, perseguitava una donna con la quale, precedentemente, aveva intrattenuto una relazione sentimentale. Il reo è un un 25enne di Lamezia Terme, verso il quale è stato attuato un provvedimento cautelare per atti persecutori. Secondo quanto emerso da un'indagine condotta da personale del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme, l’uomo non mancava occasione di pedinare la donna ovunque andasse, minacciava qualunque uomo le rivolgesse la parola e si rendeva protagonista di furiose scenate di gelosia, con offese e ingiurie fino ad arrivare a vere e proprie aggressioni fisiche alla vittima, cagionandole lesioni, e non mancando di inviarle sul cellulare messaggi minacciosi e intimidatori. Il ripetersi di questi comportamenti ha spinto la donna a denunciare tutto alla Polizia di Stato. Dopo le opportune verifiche, gli agenti del commissariato di Polizia hanno dato esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme.