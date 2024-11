Prime condanne emesse dal tribunale di Cosenza nell'ambito dell'inchiesta Gazze Ladre coordinata dalla Procura e condotta dai carabinieri nell'agosto del 2020 a carico di un gruppo criminale composto in gran parte da soggetti di etnia rom, operante all’interno del cosiddetto villaggio degli zingari di via degli Stadi, specializzato in furti di auto ed estorsione.

La condanna più pesante

Ad essere giudicati sono stati gli imputati ricorsi al rito abbreviato. Estorsioni, furto, ricettazione, traffico di sostanze stupefacenti i reati a vario titolo contestati. La pena più rilevante è stata inflitta a Mario Berlingeri: dovrà scontare sei anni di reclusione. A suo carico anche il pagamento di seimila euro di multa e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le altre pene inflitte

Queste le altre condanne decise dal giudice Salvatore Carpino:

- Giuseppe Bevilacqua: quattro anni e quattro mesi di reclusione, multa di 1.200 euro e interdizione dai pubblici uffici per cinque anni;

- Giuseppe Drago: due anni di reclusione e multa di 600 euro;

- Carmine Guarnieri: tre anni e otto mesi di reclusione, multa di seimila euro e interdizione dai pubblici uffici per cinque anni;

- Francesco Mancini. tre anni di reclusione, multa di mille euro e interdizione dai pubblici uffici per cinque anni;

- Fabrizio Naccarato: tre anni e due mesi di reclusione, multa di 1.200 euro e interdizione per cinque anni dai pubblici uffici;

- Cosimo Passalacqua: tre anni e due mesi di reclusione, multa di 800 euro e interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Si aprirà invece subito dopo Pasqua, il 6 aprile prossimo, il processo per gli imputati rinviati a giudizio con rito ordinario.