Furto aggravato e ricettazione di autovetture e ciclomotori. Sono queste le accuse mosse nei confronti di quattro minorenni finiti al centro di un'operazione congiunta della Questura di Catanzaro e dei carabinieri della Compagnia di Soverato. L'inchiesta ha portato ad una misura cautelare del collocamento in comunità e della custodia in istituto penale minorile, emesse dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L'indagine della squadra mobile per alcuni episodi, dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico per altri, e della Compagnia Carabinieri di Soverato per altri ancora, è scaturita da diversi episodi verificatisi nell’arco temporale che va da gennaio a giugno di quest’anno, nella città di Catanzaro nonché a Soverato ed ha consentito di ricostruire diverse azioni delittuose a specifica valenza furtiva, oltre ad un episodio di ricettazione, nonché un chiaro e univoco quadro indiziario a carico dei quattro minori. Il gruppo avrebbe operato con modalità seriali che fanno ipotizzare che gli stessi siano stabilmente dediti alla commissione di delitti contro il patrimonio, creando un rilevante allarme sociale.