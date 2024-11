E’ in corso a Cosenza una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale, supportati dai militari dell’ottavo nucleo elicotteri, del 14mo battaglione Calabria, del nucleo cinofili e dello squadrone eliportato cacciatori di Vibo Valentia. Circa 200 le unità impiegate per l’esecuzione di 18 ordinanze di misura cautelare emesse dai giudici per le indagini preliminari del tribunale bruzio e del tribunale dei minorenni di Catanzaro, ai danni di altrettanti soggetti accusati di furto d’auto, ricettazione ed estorsione. In corso inoltre numerose perquisizioni domiciliari anche a carico di persone indagate in stato di libertà per i medesimi reati.

Gli indagati

Dieci le persone finite in carcere e sei ai domiciliari. Nell'operazione sono coinvolti anche due minorenni, uno finito in carcere e uno destinato ad una comunita' di recupero. In carcere sono finiti Stefania Granato, Fioravante Naccarato, Leonardo Bevilacqua, Giuseppe Marsico, Leonardo Berlingieri, Antonio Berlingieri, Francesco Berlingieri, Marco Abbruzzese, Carmine Anzillotti e Stefano Bartolomeo. Arresti domiciliari per Christopher Manzo, Cristian Abbruzzese, Matteo Anzillotti, Giulio Manzo, Antonio Bevilacqua e Andrea Cosimo Manzo.

