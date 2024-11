Non doversi a procedere, invece, per Domenico Maruca essendo pendente altro processo per gli stessi fatti. L’operazione Golf tours era stata condotta dal Commissariato di Polizia di Lamezia

Nel tardo pomeriggio di oggi il gup di Crotone, Romina Rizzo, ha dato lettura del dispositivo della sentenza resa nel processo celebrato con rito abbreviato nei confronti di 12 soggetti che il 27 giugno furono coinvolti nell’operazione “Golf Tours” condotta dal Commissariato di Polizia di Lamezia Terme in esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip per una serie di furti e di ricettazioni che si riteneva che gli imputati avessero commesso su tutto il territorio regionale.







Dopo oltre cinque ore di Camera di Consiglio il giudice ha condannato Giovanni Berlingieri, classe ’65, a quattro anni e tre mesi di reclusione; Giovanni Berlinghieri, classe ’59, a 3 anni e 20 giorni di carcere; Massimo Berlingieri, a un anno e quattro mesi e 300 euro di multa; Stefano Berlingieri, un anno e quattro mesi e 300 euro di multa; Cosimo Passalacqua, a quattro anni e tre mesi di reclusione; Domenico Bevilacqua, a due anni e 400 euro di multa; Nicola Bevilacqua, a un anno e quattro mesi e 300 euro di multa; Domenico Berlingieri, a tre anni e venti giorni e Angelo Guerino a quattro anni e tre mesi di reclusione.

È stato invece disposto il non doversi procedere per bis in idem nei confronti di Domenico Maruca essendo pendente altro processo per gli stessi fatti davanti al Tribunale di Catanzaro, e sono stati completamente assolti da ogni addebito Mario Maruca, difeso dall’avvocato Francesco Jacopino, e Mario Cario, difeso da Aldo Ferraro. Il collegio difensivo era composto tra gli altri dagli avvocati Aldo Ferraro, Pino Zofrea, Tonino Barberio e Massimo Sereno, Francesco Jacopino, Alessio Spadafora.

