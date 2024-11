Si presentavano al portone di casa delle vittime spacciandosi per parenti del questore o appartenenti all'Arma dei Carabinieri

Armando Mosciano e Antonella Salerni rispettivamente di 39 e 48 anni sono stati arrestati questa mattina dalla Squadra Mobile su esecuzione di una misura cautelare richiesta dalla Procura di Cosenza.



L’uomo e la donna erano dediti a furti e truffe a danni di persone anziane. Approfittando dell'ingenuità delle vittime la coppia riusciva ad entrare in confidenza la persona presa di mira e, dopo averne conquistato anche la fiducia presentandosi come moglie del questore o come appartenente all’Arma dei Carabinieri, si dimostravano disponibili ad entrare in casa fino dove, venivano accolti amorevolmente dall'anziano di turno. A quel punto con banali stratagemmi, come andare in bagno, si introducevano nella stanza da letto e li si impossessavano degli oggetti personali e di valore delle vittime.



In altre occasioni invece avvicinandosi a donne anziane veniva offerto loro di accompagnarle a fare spesa nei supermercati per poter avere l'occasione, dopo averne conquistato la fiducia, di sfilare l'oro indossato.



I metodi messi in atto con spregiudicatezza e maestria hanno dimostrato che la coppia agiva dopo un attento studio delle vittime di turno, avendone accuratamente verificato abitudini e movimenti.

I particolari sono stati resi noti questa mattina nella sede della Questura di Cosenza durante la conferenza stampa dove hanno preso parte, il dottor Falcone ed il capo della squadra mobile Giuseppe Zanfini.



L’arresto è avvenuto dopo una mirata attività volta a prevenire, informare e reprimere il fenomeno delle truffe agli anziani, aumentato notevolmente e al quale è stata dedicata una campagna del Ministero “Non siete soli, chiamateci sempre”. L’iniziativa si concretizza, oltre che con gli spot ideati da Gianni Ippoliti, divulgati attraverso i siti web della Polizia di Stato oltre che sulle reti televisive nazionali, anche con incontri organizzati presso le parrocchie tra gli anziani e gli uomini e donne della Polizia di Stato.