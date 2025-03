A Castel Volturno, nel Casertano, 11 provvedimenti di fermo nei confronti di indagati per furti in appartamento nell'ambito di una indagine di Santa Maria Capua Vetere. Il blitz, incorso dalle prime luci dell’alba, ha visto l’impiego di oltre 200 agenti della Polizia di Stato.

Gli indagati, tutti di etnia rom, fanno parte di una banda specializzata in furti in abitazione che ha agito anche in altre regioni italiane. Tra i “colpi” messi a segno, alcuni furti in ville e case di lusso in Veneto e in Calabria. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, convocata alle ore 10 presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.