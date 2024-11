Due di loro sono minorenni. Scoperti a rubare in un appartamento di Sellia Marina

CATANZARO - Sono stati scoperti a rubare in un appartamento e per questo i denunciati dai Carabinieri. E' accaduto a Sellia Marina, nel catanzarese, dove i militari dell'Arma della locale Compagnia hanno denunciato per furto due minorenni di 13 e 15 anni, e un diciannovenne, E.K.A. A scoprire il furto e' stato il nipote del proprietario dell'abitazione, in localita' Calabricata. I tre giovani, pero', sono riusciti a fuggire portando via 100 euro in denaro contante, ma sono stati successivamente identificati e denunciati dai carabinieri.