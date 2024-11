L'amara scoperta questa mattina. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine

Amaro risveglio per l'Amministrazione comunale di Cetraro, comune del Tirreno cosentino. Dalle casse degli uffici comunali sarebbero stati sottratti circa 10mila euro. Per far luce sull'episodio sono a lavoro le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per tentare di risalire ai responsabili del gesto. Al vaglio, le registrazioni delle telecamere di sicurezza collocate all'interno dei locali comunali.