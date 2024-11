Ignoti si sono introdotti nei locali tagliando una rete nella parte retrostante del centro commerciale Vibo Center e successivamente forzando una porta di servizio del supermercato con un piede di porco

Ammonta a circa 9mila euro il bottino del furto messo a segno questa notte ai danni del supermercato IperSpar situato all’interno del centro commerciale Vibo Center di Vibo Valentia.

Intorno alle 3, ignoti si sono introdotti nei locali tagliando una rete nella parte retrostante del centro commerciale e successivamente forzando una porta di servizio del supermercato con un piede di porco.

Una volta all’interno, hanno passato in rassegna tutte le casse sottraendo il denaro contenuto nelle stesse e concentrandosi, infine, in una cassettina a parte adibita a “fondo cassa” dalla quale hanno ottenuto la gran parte del bottino che, come detto, è stato quantificato in circa 9000 euro.

I ladri si sono poi dileguati, facendo perdere le loro tracce. Sul furto indagano i carabinieri del Norm di Vibo Valentia.