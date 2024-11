In quattro nel centro commerciale di Rende hanno tentato di rubare profumi per un valore di 2.500 euro. Due sono riuscite a fuggire

Rende (Cosenza) - Le quattro donne erano entrate al Metropolis di Rende con l'intenzione di rubare nella profumeria, dove sono state sorprese in flagrante. Quando la guardia giurata ne ha fermate due sono stati trovati profumi per 2500 euro. Le altre due invece sono riuscite a darsi alla fuga, dopo una colluttazione con la guardia giurata. Le fermate sono Daniela Voci, 37anni, e Filomena Veneziano, 46, entrambe di Catanzaro. Il processo per direttissima si svolgerà lunedì 12 gennaio. Nell'attesa, le due sono state poste ai domiciliari. Già avviate le ricerche per individuare le complici che si sono date alla fuga.