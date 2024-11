In diversa attività, i carabinieri hanno arrestato un 37enne. Dovrà scontare una pena residua di 7 mesi di reclusione

Nella giornata di ieri a Galatro (RC), i Carabinieri della Stazione CC di Feroleto della Chiesa, unitamente a quelli del locale Comando Arma, hanno svolto una serie di controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori in genere, che hanno interessato principalmente le zone rurali situate tra il Comune di Feroleto della Chiesa e quello di Galatro.

Arrestato V.R. di anni 69, incensurato, perché a seguito di un’accurata ispezione effettuata in un terreno di sua proprietà, si accertava che, in modo fraudolento, mediante la manomissione del contatore, lo stesso aveva alterato completamente il consumo di acqua e di energia elettrica. A conclusione degli accertamenti, disposti i domiciliari.

I Carabinieri di Laureana di Borrello, in ottemperanza all’Ordine di esecuzione per espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio Esecuzioni Penali hanno rintracciato e arrestato Giuseppe Arceri, di 37 anni, in atto già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa. Dovrà scontare la pena residua di mesi 7 (sette) di reclusione poiché riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fatto commesso in Villa San Giovanni e Palermo nel mese di febbraio 2015.