Nuovi controlli della Polizia municipale nel Centro storico di Cosenza negli edifici a rischio abitati abusivamente con la conseguente tutela dei residenti di tutta la zona. Gli agenti, insieme agli addetti Enel, in seguito agli interventi di controllo hanno provveduto a denunciare dieci persone per furto di energia elettrica. Si tratta di cittadini che alloggiavano in appartamenti senza aver sottoscritto un regolare contratto di locazione, usufruendo in maniera illegale, appunto, degli allacci elettrici.

Dal Comando della Polizia municipale di via Bendicenti fanno inoltre sapere che l’assidua attività avviata in tal senso proseguirà nei prossimi giorni attraverso l’ausilio del settore idrico comunale, in modo da effettuare le dovute verifiche su eventuali furti di acqua potabile. Prossimamente, infine, è prevista l’apertura su corso Telesio della sede del Decoro urbano, nell’ambito del rilancio organizzativo della Polizia municipale, a riprova della volontà di un maggiore presidio sul territorio e, in particolare, nel Centro storico.