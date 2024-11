In via Lucrezia della Valle sono stati rinvenuti attacchi abusivi alla rete elettrica

Serrati controlli questa mattina a Catanzaro. L’attività si è concentrata in diverse unità abitative di via Lucrezia della Valle, in particolare in cinque di esse sono state riscontrate, anche grazie alla collaborazione di tecnici dell’Enel, delle irregolarità

Nello specifico, in tali immobili sono stati riscontrati allacci abusivi realizzati tramite cavi elettrici collegati direttamente alla rete e all’interno diversi gli elettrodomestici (frigoriferi, forni e televisori) tutti perfettamente funzionanti. Pertanto sussistendo i presupposti di flagranza del reato di furto di energia elettrica aggravato per aver collegato abusivamente un cavo di derivazione alla rete sono stati tratti in arresto V. G. di 19 anni, B. L. di 23 anni, A.A. di 40 anni, A.L. di 43 anni, V.F.G. di 19 anni, tutti catanzaresi e di etnia rom. L’autorità giudiziaria competente ha disposto per gli autori del reato la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. Dopo l'accertamento si è provveduto immediatamente alla messa in sicurezza procedendo al distacco dei cavi collegati irregolarmente, determinando l'immediata cessazione dell'erogazione elettrica.