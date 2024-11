Venti persone sono state denunciate dai carabinieri a Cassano allo Ionio per furto di energia elettrica. I controlli, effettuati dai militari e da personale specializzato della società di distribuzione nel quartiere Timpone Rosso e nelle frazioni Lauropoli e Bruscata Grande, hanno consentito di constatare la presenza di numerosi allacci abusivi alla rete elettrica mediante l'utilizzo di appositi by-pass e in assenza di contatori in grado di quantificare i flussi e consumi di energia.

All'esito delle verifiche, il quantitativo di energia elettrica risultato oggetto di furto è stato pari 754.000 kilowattora per un controvalore economico di circa 130 mila euro.