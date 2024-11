Si tratta del terzo blitz delle forze dell’ordine nel territorio di Rosarno, per contrastare i furti di gas e le manomissioni alla rete di distribuzione

Ieri, nell’ambito di un’ampia strategia elaborata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzata al contrasto delle manomissioni e degli allacci abusivi alla rete del gas metano nella Piana di Gioia Tauro, è stata svolta un’attività di controlli interforze, coordinati dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, con l’impiego del personale del Commissariato di Polizia di Stato di Gioia Tauro, unitamente al personale della locale Compagnia Carabinieri ed al personale del Comando di Polizia Provinciale di Reggio Calabria, con il supporto di tecnici specializzati della società erogatrice “Cpl Gas Distribuzione”.

Le attività di Polizia Giudiziaria condotte in Rosarno, coordinate dall’Autorità giudiziaria di Palmi,hanno portato all’arresto in flagranza di 4 persone responsabili dei reati di furto aggravato di gas e danneggiamento della rete di distribuzione. Si tratta del terzo blitz delle forze dell’ordine nel territorio di Rosarno, per contrastare i furti di gas e le manomissioni alla rete di distribuzione, fenomeno che necessita di un sempre più attento e costante monitoraggio a garanzia della pubblica incolumità e della legalità.