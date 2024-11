Sul posto sono stati trovati 36 tronchi di alberi di castagno, pronti per essere immessi sul mercato

I carabinieri di Soriano Calabro hanno arrestato e posto ai domiciliari Domenico Criniti, di 29 anni, di Gerocarne, per furto aggravato di legname. Con una motosega, il ragazzo stava tagliando un albero di castagno nel Parco Regionale delle Serre. I militari, dopo averlo identificato, gli hanno chiesto se fosse in possesso delle previste autorizzazioni per il taglio di legna (immagine di repertorio), ricevendo risposta negativa. Sul luogo sono stati trovati 36 tronchi di alberi di castagno, pronti per essere immessi sul mercato.