Il fatto è avvenuto in località Zappino del comune di Bagaladi, nel Reggino

Una squadra di 5 persone, attrezzata di camion con rimorchio e trattore, sorpresa a razziare piante di leccio in un bosco privato. Tutti sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri forestali di Melito Porto Salvo e Bagaladi e accusati di furto aggravato.

I 5 uomini con camion munito di rimorchio, trattore e motoseghe, stavano compiendo un’autentica razzia di piante di leccio in un bosco di proprietà privata, in località Zappino del Comune di Bagaladi. La squadra aveva già tagliato, depezzato e caricato sul camion circa 50 metri quadrati di legname e certamente lo scempio sarebbe stato ancor più grave senza l’intervento delle pattuglie che hanno interrotto il lavoro ed impedito ogni via di fuga ai malfattori.

Sono stati così tratti in arresto, già convalidato dall’autorità giudiziaria, i pregiudicati C.A., classe 1994 di Bagaladi, S.D., classe 1994 di Motta San Giovanni, M.F., classe 1975 residente a Cardeto, M.F., classe 1988 residente a Motta San Giovanni, tutti noti alle forze di polizia per diversireati. La quinta persona arrestata, M.S., di anni 31 residente a Cardeto, è risultata incensurata. Tutti dovranno rispondere del reato di furto aggravato.