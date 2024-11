I carabinieri, assistiti da personale specializzato, hanno riscontrato gli allacci abusivi

Due coniugi di San Pietro in Guarano sono stati denunciati dai carabinieri della locale stazione per furto aggravato e truffa ai danni di una società di distribuzione del gas.

I militari, assistiti da personale specializzato, hanno infatti scoperto che la coppia, di 39 e 40 anni, aveva riallacciato abusivamente la condotta del metano nella loro abitazione dopo che la fornitura era stata sospesa per morosità nei pagamenti.

Operazione analoga anche a Rose dove i carabinieri, in questa circostanza supportati dai tecnici dell’Enel, hanno denunciato in stato di libertà due coniugi di 41 e 30 anni per avere bypassato in maniera fraudolenta, il contatore dell’energia elettrica così da alterarne il funzionamento.