Il giovane dovrà scontare la pena definitiva residua di 1 anno e 4 mesi di reclusione

Un 27enne di Reggio Calabria, B.G., è stato arrestao dai carbinieri per furto in abitazione, lesioni personali e violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione Catona in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale. Il giovane dovrà scontare la pena definitiva residua di 1 anno e 4 mesi di reclusione per i fatti commessi nel 2010.